أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الأربعاء)، خروج 7 حالات من مصابي فايروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالى الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفايروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد أن الـ7 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 6 مصريين وحالة لشخص أجنبي.وأشار إلى تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفايروس كورونا المستجد اليوم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها، لافتًا إلى أن من بين تلك الحالات 6 مصريين بالإضافة إلى حالة لشخص أجنبي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفايروس في مصر 67 حالة.