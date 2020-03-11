شددت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي «ناتالي غوليه» على ضرورة العمل بجدية على حظر حركة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم، ووصفتها بالإرهابية. جاء ذلك خلال لقاء أجرته معها أخيراً قناة «سكاي نيوز».

وأضافت بأن هذه الجماعة تشكل خطراً على الأمن العالمي ومن المهم جداً إدراجها على قائمة الجماعات الإرهابية في أقرب وقت.

وأشارت غوليه إلى أن دولة قطر تمول الإرهاب بشكل واضح وجلي، وتنطلق أهدافها من أجندة سياسية في عدد من الدول، والتي قد يكون النفوذ القطري قد تغلغل في الانتخابات البلدية الفرنسية، وغيرها من الدول الأخرى.

وحول الوضع في سورية والمنطقة قالت غوليه إن المجتمع الدولي فشل وأخفق في إدارة الأزمة السورية، كما أخفق أيضاً في التعامل مع الوضع في ليبيا. مبينة أن هناك مشكلة واضحة في غرب أفريقيا حيث الجماعات الإرهابية أصبحت في وضع يصعب السيطرة عليه.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن هناك دولا في غرب أفريقيا تئن تحت وطأة الجماعات الإرهابية التي تعلن بكل صراحة وعلانية بأنها تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. ولذلك هناك العديد من التعقيدات التي تحدث في أفريقيا، فالوضع هناك يجب أن يكون فيه تدخل دولي من أجل مراقبة عملية التسليح والتمويل لتلك الجماعات الإرهابية، ويجب إدارته والبت فيه على مستوى الأمم المتحدة، لأن الوضع هناك بات خطيرا جدا.

وعن الفكر الإرهابي الذي يصدر من داخل أوروبا وكيفية التصدي له قالت غوليه إن هناك اختلافا كبيرا بين الأنظمة في الدول الأوروبية والدول الأخرى، وإن حرية التعبير تستغل من قبل الإرهابيين والمتطرفين الذين يحرضون على الكراهية. وقالت: «لقد تبنينا العديد من القرارات والقوانين، لكن لا يمكننا السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يمكن وقفها. ولكن يجب معالجة الكراهية عن طريق التربية والتعليم، ونعترف بأن القوانين الأوروبية ليست كافية للتصدي له».

وأثنت غوليه على الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة الإرهاب، والانفتاح الذي تعيشه في الوقت الحالي، وقالت: أود أن أكون واضحة جداً بأن السعودية أصبحت من بين الدول الأولى عالمياً، وهي ستستضيف قمة العشرين، ومن الأشياء المميزة في المملكة نظامها الصارم في محاربة تمويل الإرهاب، وأصبحت تلحق بركب المجتمع الدولي على مستوى مراقبة التحويلات، خصوصاً المشبوهة منها. وهذا في رأيي مهم وأساسي، والتقارير الدولية تحدثت بشكل واضح عن هذه الجهود وهذه الأشكال من التقدم الذي تحرزه المملكة، وهذا أمر مهم.