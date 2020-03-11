أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم، دعمها لحكومة السودان.

وقالت السفارة في تغريدة نشرت اليوم (الأربعاء) على تويتر: «تدعم الولايات المتحدة بالكامل وتشجع جميع شركاء السودان على دعم الشعب السوداني والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون».