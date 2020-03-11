أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للحكومة السودانية التي يقودها المدنيون.

وقالت في تغريدة نشرت اليوم على حساب السفارة الأمريكية في الخرطوم «تدعم الولايات المتحدة بالكامل وتشجع جميع شركاء السودان على دعم الشعب السوداني والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون».

وكانت السفارة الأمريكية أعلنت عقب محاولة اغتيال رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك أنها تشعر بالصدمة والحزن إزاء الهجوم على الموكب، وقالت «خالص تعازينا للضحايا وسنواصل دعم الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين وتضامننا مع الشعب السوداني».

ووصل اليوم فريق أمني من الـ FPI للتحقيق في تلك المحاولة وفق ما أعلنه وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، والذي أكد أن الفريق سيساعد في التحقيقات وصولا لمرتكبي هذه الحادثة بما يملكه من تقنيات وخبرات عالمية.