أعلنت ولاية ميشيغان الأمريكية اليوم حالة الطوارئ بعد تسجيل إصابتين «محتملتين» بفايروس كورونا المستجد لدى اثنين من المقيمين في مقاطعتين مختلفتين من الولاية.

وقالت حاكمة الولاية غريتشين ويتمير: «إن ولاية ميشيغان ستتجاوز الأزمة»، مطالبةً سكان الولاية باتخاذ التدابير الضرورية للبقاء سالمين.

ويسمح إعلان حالة الطوارئ للولاية بشراء المستلزمات التي تحتاجها دون إجراء مزادات أو المرور ضمن الإجراءات التقليدية للشراء.

وتم إعلان أول حالة إصابة بفايروس كورونا في الولايات المتحدة في 21 يناير بولاية واشنطن، لكن تشخيص الحالات تسارع بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.