رفضت حركة طالبان اليوم (الأربعاء) عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني الإفراج التدريجي وخلال أشهر عن خمسة آلاف أسير مقابل خفض وتيرة العنف في «شكل ملحوظ».وقال المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين: «يتعين الإفراج عن 5 آلاف سجين ضمن تدابير بناء الثقة، وهذا يجب أن يحصل قبل المحادثات الداخلية الأفغانية»، مضيفاً: «أي تغيير لذلك يرقى إلى انتهاك الاتفاق المبرم بين المتمردين وواشنطن».وجاءت تصريحات شاهين بعد إصدار غني مرسوما اليوم ذكر فيه أن الحكومة ستفرج عن 1500 أسير اعتبارا من السبت، لكن فقط إذا خفض المتمردون العنف.وسيتم الإفراج عن 3500 أسير آخرين بعد بدء المحادثات، وفق ما ذكر متحدث على تويتر.