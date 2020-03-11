في تأكيد على انتشار مرض كورونا بواسطة القادمين من طهران في مناطق سيطرة حزب الله في الضاحية الجنوبية من بيروت، أعلن رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان اليوم (الأربعاء) تعليق صلاة الجمعة.وقال قبلان في بيان: «لأن حفظ النفس من حفظ الدين، ولأن حفظ الأوطان بحفظ ناسها وأهلها، ولأن مخاطر فايروس كورونا بلغت حدا، يهدد فيه ناسنا ومجتمعنا، ولأن إمكانية انتقاله سهلة جدا حال الازدحام، ودرءا للمخاطر ومنعا للضرر نعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعات في المساجد مؤقتاً».