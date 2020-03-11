أكد تحالف رصد أن اليمن يعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية في غياب سيادة القانون وتعطل القضاء وفرض سلطة الأمر الواقع في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

وأوضحت عضو التحالف أروى الخطابي فِي كلمة أمام الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أن المدافعين عن حقوق الإنسان رصدوا المئات من ضحايا المليشيا، في حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، ووثقت شهاداتهم عما يتعرضون له من تعذيب يصل إلى القتل خارج نطاق القانون، مشيرة إلى أن حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري تجاوزت 22000 حالة، وأن هناك أكثر من 3500 معتقل في سجون المليشيات الإرهابية، منهم أكثر من 90 حالة قتلوا تحت التعذيب، وهناك أكثر من 288 امرأة ما زالوا يعذَّبون في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية.

وحملت الخطابي مجلس حقوق الإنسان رسالة أمهات المعتقلين والمخفيين قسراً، بضرورة الضغط على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير ذويهم اللذين تعرضوا للمداهمات والاعتقال التعسفي، إضافة إلى استخدامهم كدروع بشرية ووضعهم رهن الاعتقال في أماكن معرضة للقصف داخل حدود وقواعد الاشتباك الحربية، الأمر الذي يعد انتهاكاً جسيماً بحقهم من قبل مليشيا الحوثي يرقى لجريمة حرب مكتملة الأركان، كما ناشدت المجلس بأن تحظى قضية النساء المعتقلات بأولوية خاصة ضمن اهتماماته.