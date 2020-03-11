كشفت المستشارة الأمانية أنغيلا ميركل، اليوم (الأربعاء)، أن الخبراء يتوقعون إصابة من 60 إلى 70 % من سكان ألمانيا بفايروس كورونا، مؤكدة أن على الجميع الإقرار بأن كورونا وصل بالفعل إلى أوروبا. وأعربت عن أملها في أن تساعد القرارات الصعبة التي اتخذتها إيطاليا بإبطاء انتشار الفايروس.

وأكدت ميركل في اجتماع عبر الفيديو مع المفوضية الأوروبية على الاتفاق أن يكون هناك تنسيق أوروبي للتعاطي مع كورونا. ولفتت إلى أن «الحظر الذي وضعناه على توريد المواد الطبية لا يعني منع توريدها بالكامل ولكن علينا أن نؤمن حاجاتنا أولا»، كاشفة عن تخصيص 140 مليون يورو للمساعدة في برامج تطوير لقاح يعالج «كورونا».

ووجهت المستشارة الألمانية بإلغاء أي تجمعات تزيد على 1000 شخص، مشيرة إلى أن الهدف كسب الوقت وإبطاء انتشار الفايروس.

من جهته، قال معهد روبرت كوخ الألماني إن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت حالات إصابة بالفايروس المستجد فيها، لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.

ولم تعلن ألمانيا أي وفاة بالفايروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وينتشر بسرعة على مستوى العالم.