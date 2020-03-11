أعلنت وزارة الدفاع البولندية، أمس (الثلاثاء)، أن القائد العام للقوات المسلحة ياروسلاف ميكا تأكدت إصابته بفايروس كورونا المستجد بعد عودته من ألمانيا.

وكتبت وزارة الدفاع على «تويتر»: «شُخصت حالة الجنرال ياروسلاف ميكا بعد عودته من اجتماع عسكري في ألمانيا، وتأكدت إصابته بفايروس كورونا، كما تم وضع المرافقين له في الحجر الصحي».

كما صرح رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي بأنه وضع نفسه في عزلة منزلية في بروكسل كإجراء احترازي بعد أن سافر إلى إيطاليا.

وأضاف ساسولي، الذي يحمل الجنسية الإيطالية في بيان له، أن البرلمان سيواصل العمل وأداء واجباته.

وأكد مسؤول أن البرلمان الأوروبي قرر تقليص اجتماعه الشهري بسبب مخاوف من إمكانية انتشار فايروس كورونا وسط مئات المشرعين الموجودين في مكان واحد.

كما من المقرر أن تنعقد الجلسة بكامل هيئة البرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، لكنها ألغيت بسبب مخاوف من أن يزيد السفر إلى هناك مخاطر انتشار الفايروس.