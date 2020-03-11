تصدرت الأزمة الليبية وسبل الوصول إلى حل سلمي، مناقشات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أمس (الثلاثاء)، في العاصمة برلين في زيارة رسمية. ووصل حفتر إلى برلين في زيارة رسمية قادماً من باريس، التي التقى فيها أمس الأول، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع الفرنسيين. وجرى خلال اجتماع ألمانيا تقييم الوضع االسياسي والميداني الحالي في ليبيا وسبل تطبيق مخرجات مؤتمر برلين التي تم التوافق بشأنها بين طرفي النزاع شهر يناير الماضي، خصوصاً البند المتعلق بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية.