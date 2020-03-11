بدأ الجيش الأمريكي الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان؛ إحداهما في ولاية تشكل معقلا لحركة طالبان، كما أعلن مسؤول أمريكي أمس (الثلاثاء)، ما يشكل المرحلة الأولى من الاتفاق الذي وقع في 29 فبراير الماضي بين الولايات المتحدة والحركة. وأوضح المسؤول أن هاتين القاعدتين تقعان في لشكرقاه عاصمة ولاية هلمند (جنوب). وبحسب نص الاتفاق، يجب أن يخفض عدد الجنود الأمريكيين الموجودين في البلاد من 12 ألفا أو 13 ألفا إلى 8600 بحلول منتصف شهر يوليو القادم. ويجب إخلاء خمس قواعد من أصل 20 قاعدة في أفغانستان.ودعت الولايات المتحدة إلى التصويت أمس، في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يؤيد الاتفاق.