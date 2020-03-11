اعتبر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» وشركة «إبسوس» أن انسحاب المرشحة إليزابيث وارن من سباق الحزب الديموقراطي لخوض انتخابات الرئاسة يصب في مصلحة المرشح جو بايدن أكثر من خصمه بيرني ساندرز.وأُجري الاستطلاع من يوم الجمعة إلى الإثنين، وأظهر أن 47% من الديموقراطيين والمستقلين المسجلة أسماؤهم قالوا إنهم سيصوتون لبايدن إذا أجريت انتخابات الترشيح في ولايتهم أمس، مما يمثل ارتفاعا بـ7 نقاط عن استطلاع مشابه أُجري قبل أن تعلق وارن حملتها الانتخابية يوم الخميس. وذكر 30% من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيصوتون لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، ساندرز، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها في الاستطلاع السابق.