حددت الشرطة السودانية الكيفية التي تمت بها المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك أمس (الإثنين)، مؤكدة أنها بواسطة زرع عبوة متفجرة زنة 750 جراماً، على جانب الطريق.

وأوضحت أن النتائج الفنية الأولية لفرق الأدلة الجنائية بقسم الأسلحة والمتفجرات خلصت إلى أن المادة المتفجرة عبوة مصنعة محلياً مكونة من مادة «أذيد الرصاص» وN3 وPB شديدة الحساسة والتي تحدث أصواتاً عالية عند الانفجار، إذ خلفت في مركز الانفجار حفرة بطول 90 سم وعرض 65 سم وعمق 25 سم، وأحدثت آثاراً في دائرة قطرها 1500 متر، وتسببت الشظايا الحديدية في إحداث أضرار مادية بالمركبات.

وبينت أن فرق التحريات والتحقيقات ستواصل عملها بتنسيق تام مع الأجهزة النظامية والعدلية للوصول إلى كشف أبعاد المخطط، داعية إلى التبليغ عن المظاهر والتحركات المشبوهة، وعدم التوافد لمسرح الحادثة لما في ذلك من خطورة على حياة المواطنين.