اتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم (الثلاثاء)، إيران بالوقوف عقبة أساسية أمام تحقيق السلام وتنفيذ الحل السياسي في بلاده، مؤكداً أن طريق السلام في اليمن واضح ومعروف ولا خلاف عليه محليا وإقليميا ودوليا، لكن ذلك يصطدم دائما بتعنت ورفض مليشيا الحوثي.

وأوضح معين، خلال استقباله سفيرة هولندا لدى اليمن ارما فان دورين، في الرياض اليوم، أن العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام وتنفيذ الحل السياسي بموجب المرجعيات الـ3 تكمن في استمرار إيران بدعمها للحوثيين بالمال والسلاح، في تحد سافر للقرارات الأممية؛ بهدف إطالة أمد الحرب في اليمن لابتزاز المجتمع الدولي.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الموقف الدولي القوي في اجتماع بروكسل ساعد على الحد من إجراءات مليشيا الحوثي الانقلابية في عرقلة ونهب المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن التهاون الدولي لسنوات شجع المليشيا على التمادي في نهب المساعدات وتسخيرها لتمويل ما تسميه بالمجهود الحربي لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني، مستعرضاً التصعيد المستمر من قبل المليشيا وتأثير ذلك في تعميق الكارثة الإنسانية.