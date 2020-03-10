روت السيدة منى عبدالله، زوجة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، تفاصيل تلقيها نبأ نجاة زوجها من محاولة الاغتيال الفاشلة صباح أمس (الإثنين).

وذكرت في رسالة مؤثرة تداولتها منصات تواصل سودانية، أنها تلقت اتصالاً هاتفياً منه بعد لحظات من التفجير.

وأشارت إلى أن أول ما فكر فيه زوجها هو ما يمكن أن يصيبهم من هلع عند سماع الخبر من الآخرين.

وأضافت: «اتصل بي بعد دقائق من وقوع الحادثة ليقول لي، أولاً أنا بخير.. والله العظيم أنا بخير، ثانياً حدث تفجير قبل دقائق، لا تقلقي وطمئني الآخرين، أنا بخير.. إنتي سامعاني».

وأوضحت السيدة منى أن قواها السمعية خانتها وتعطل نطقها بعض الوقت، قبل أن تتلقى تطمينات بسلامة زوجها ونجاته من الاغتيال.