أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، رغبته في الاستعانة بمن أسماهم الأصدقاء لكشف المتورطين في محاولة اغتيال رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، وتقديمهم للعدالة.

وأوضح في بيان له اليوم (الإثنين) عقب اجتماع طارئ عقده برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه خلص إلى 5 إجراءات شملت إدانة واستنكار العملية الإجرامية لما تمثله من مخاطر على أوضاع السودان داخلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحديد المسؤوليات الأمنية في الحادثة، واتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز التأمين ووضع الخطط الكفيلة لضمان أمن وسلامة قيادات الدولة والمواقع الإستراتيجية، ومراجعة عاجلة من الجهات المختصة لكافة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة بجرائم الإرهاب في مدة أقصاها أسبوعان.