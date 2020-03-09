كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، النقاب عن قرب وصول دفعة جديدة من مرتزقة نظام أردوغان إلى ليبيا. وقال المرصد اليوم (الاثنين) إن 1900 مقاتل وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب. ولفت إلى ارتفاع أعداد مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى 4750 مسلحا.

وحول خسائر الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، أفاد المرصد بمقتل 117 مسلحا في العمليات العسكرية الناشبة حاليا.

وذكر المرصد أن القتلى المذكورين ينتمون إلى فصائل «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه»، وقد لقوا حتفهم خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمحور مشروع الهضبة ومناطق أخرى في ليبيا.

وتواصل أنقرة التدخل في الصراع الليبي، ودعم حكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس رغم أن مؤتمر برلين الذي عقد في يناير، وشاركت فيه تركيا، خلص إلى توقيع بيان يلزم الأطراف والدول المعنية بالأزمة الليبية على عدم التدخل أو تسليح الأطراف المتحاربة.