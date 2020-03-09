قضت محكمة جنايات القاهرة «الاثنين» بالسجن 15 سنة لـ«أيمن فتحي» (48 عاماً) سائق جرار بهيئة السكك الحديد، لكونه المتهم الرئيسي في حادث حريق محطة مصر الذي وقع في فبراير الماضى مخلفاً قتلى وجرحى.

وكان القطار رقم 2302 دخل إلى رصيف محطة مصر بسرعة عالية دون قائده، ما تسبب في اصطدامه بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف، محدثا آثارا تصادمية كبيرة نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود الذي يسع 6 آلاف لتر، واختلاط أبخرته بالهواء مكوناً مخلوطاً قابلاً للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران، نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني، وتسبب الحادث في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين.