أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، محاولة اغتيال دولة رئيس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبد الله حمدوك، التي وقعت اليوم (الإثنين) في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، رفضه لهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف الأمن والاستقرار خلال الفترة الإنتقالية في جمهورية السودان، مؤكداً وقوف المنظمة إلى جانب حكومة السودان ودعمها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان أمن السودان واستقراره ووحدته الوطنية.

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب رئيس وزراء السودان.

كما عبرت الجامعة العربية عن صدمتها جراء وقوع هذه المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك. فيما أعربت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة العاملة في إقليم دارفور «اليوناميد» عن أسفها العميق لمحاولة اغتيال رئيس وزراء السودان، مؤكدة دعمهما الكامل لرئيس الوزراء السوداني في مساعيه لتحقق آمال الشعب السوداني وتطلعاته إلى مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر.