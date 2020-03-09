أعلن رئيس وزراء ماليزيا الجديد محيي الدين ياسين، أسماء أعضاء حكومته اليوم (الاثنين) وذلك بعد أسبوع من تعيينه عقب استقالة مهاتير محمد بشكل مفاجئ.

وفي خطوة غير مسبوقة، شهد إعلان محيي الدين قائمة أسماء أعضاء حكومته الجديدة، خلو التشكيل الجديد من تسمية نائب لرئيس الوزراء، حيث يتكون مجلس الوزراء الماليزي الجديد من 31 وزيراً دون نائب لرئيس الوزراء.

وبدلاً من ذلك، تم تعيين أربعة وزراء ليتولوا حقائب خاصة لمساعدة رئيس الوزراء، وهم: وزير التجارة الدولية والصناعة عزمين علي، وزير الدفاع السيد إسماعيل صبري يعقوب، وزير الأشغال فضيلة يوسف، وزير التعليم الدكتور محمد راضي محمد جيدين.

وقال رئيس الوزراء خلال الإعلان: «هؤلاء الوزراء الأربعة سيحلون محلي في ترؤس المشاورات والاجتماعات في حال غيابي»، مضيفا أنهم سيساعدونه في تنسيق الأمور الوزارية المتعلقة بمجالات الاقتصاد والأمن وتطوير البنية التحتية والتعليم وشؤون المجتمع.