نجا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، من محاولة اغتيال، اليوم (الاثنين) بتفجير سيارته، وفق ما أعلنه التلفزيون السوداني، مضيفا أنه تم نقله إلى مكان آمن.

وبحسب «سكاي نيوز»، ففيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن هذا الانفجار، أشارت المعلومات إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير سيارة حمدوك، في حين أفاد شهود عيان بأن الانفجار وقع شمال شرق الخرطوم واستهدف سيارتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.

ووفقا لـ«العربية»، ذكرت زوجة حمدوك أنه لم يصب بأذى، مضيفة «إذا حمدوك ذهب فهناك ألف حمدوك من بعده».