أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة يوهانس هان، اليوم (السبت)، أن المساعدة المالية المقدمة لتركيا للاعتناء باللاجئين على أرضها قد تكون أقل من السابق لكنها ستتوقف على مدى التزام أنقرة باتفاق الهجرة، بسبب موجة التخبط فى القرارات والتهديد المستمر من الجانب التركى الذى يستخدم اللاجئين لمصلحته السياسية.

وقال هان لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «لقد جرى تشييد الكثير من المدارس ودور رياض الأطفال والمستشفيات للاجئين ولا يتعين تمويل ذلك مجدداً».

واضاف بأن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعداً من حيث المبدأ لتقديم مزيد من المساعدة لدعم اللاجئين في تركيا.. في حال أنهت تركيا «سياساتها الابتزازية» بالتهديد بإرسال المزيد من المهاجرين إلى أوروبا.