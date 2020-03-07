أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان،اليوم (السبت)، ارتفاع عدد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليبيا إلى 117 قتيلاً.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم، إن أكثر من من 100 المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال مع المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طربلس قتلوا منذ ديسمبر الماضي في الاشتباكات مع قوات الجيش الوطني الليبي.

وأضاف المرصد، الذي يوثق تطورات الحرب الأهلية السورية، إنه وثق مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لأنقرة في تركيا ليرتفع العدد إلى 117 قتيلاً، من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.