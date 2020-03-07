سُجّلت ثلاث إصابات جيدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) في إقليم هيرات غرب أفغانستان، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى أربع حالات.ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم عن متحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد الله ميار، قوله إنه جرى فحص 36 عينة لمرضى يُشتبه إصابتهم بـ(كوفيد 19-) في الساعات الـ24 الماضية، مضيفًا أن الوزارة أكدت 3 حالات إصابة، بينما النتائج لم تؤكد إصابة 33 حالة أخرى مشتبه بها.