ارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى 6767 حالة، بعد تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بالفايروس.ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن مركز تدابير الحجر الصحي أنه تم تسجيل 390 حالة في مدينة دايجو و65 حالة في إقليم كيونج سانج الشمالي، فيما تم اكتشاف 3 حالات في العاصمة سول.وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفايروس في كوريا الجنوبية 44 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 118 حالة.