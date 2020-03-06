تداول ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل اليوم (الجمعة) مقاطع فيديو تظهر عشرات القبور المحفورة في سقز بمحافظة كردستان.

ونشر مغردون في الأيام الماضية عشرات المقاطع تكشف هول الكارثة بعد تفشي الفايروس في معظم المحافظات، بحسب ما أقر رئيس النظام، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان متحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور أن العدد الإجمالي لوفيات كورونا قفز اليوم إلى 124 بعد وفاة 17 في الساعات الـ24 الماضية، مضيفا أنه تم اكتشاف أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بالمرض.

يشار إلى أن إيران أعلنت (الخميس) 3513 حالة إصابة، وأكد وزير الصحة أن بلاده ستمدد إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين وتفحص الأشخاص في المناطق الأشد تضررا عن طريق الهاتف بعد أن ثارت مخاوف من أن خطة سابقة للزيارات المنزلية قد تتسبب في نشر المرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي «تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة»، وعبر عن أسفه لوجود «ازدحام مروري شمال البلاد، بسبب تدفق الإيرانيين على المواقع السياحية الشعبية رغم التحذيرات العديدة»، وتوجه إلى الإيرانيين قائلاً «لا تسافروا إلى المحافظات الشمالية، عبر قيامكم بذلك تسهلون انتقال الفيروس إلى عائلاتكم وأصدقائكم».