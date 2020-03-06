أصيب 5 من رجال الأمن في التفجير الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وأعلنت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم (الجمعة)، أن إرهابيين فجرا نفسيهما في محيط السفارة الأمريكية بمنطقة البحيرة في العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن انفجارا وقع في الحي الذي توجد فيه السفارة الأمريكية، وأفادت عدة وسائل إعلام محلية باحتمال أن يكون هجوما مسلحا.

وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة التي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح.

من جهتها، دعت السفارة إلى تجنب المنطقة المحيطة بها ومتابعة التحديثات التي تبثها وسائل الإعلام المحلية.