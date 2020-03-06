عادت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد والوفد المرافق لها، صباح اليوم (الجمعة)، من الصين.

وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه فور وصول الوزيرة طبق فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة الإجراءات الوقائية والاحترازية عليها والوفد المرافق لها من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.

ولفت إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما ستتم متابعتهم لمدة 14 يوما، وهي فترة حضانة الفايروس.

وأجرت الوزيرة المصرية مباحثات في الصين حول سبل مواجهة فيروس كورونا، كما حملت رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين، وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أن الزيارة جاءت في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، متضمنة تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، لتعزيز سبل التعاون في مكافحة فايروس كورونا الجديد.

وكانت منغوليا وضعت رئيس بلادها في الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، الأسبوع الماضي، ليكون أول رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب مخاوف الفيروس.

وقالت وكالة الأنباء المنغولية إن الرئيس خالتما باتولغا وضع في الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشي جينبينغ.