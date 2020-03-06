اتهمت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، مليشيا الحوثي الانقلابية بتعذيب العشرات من المختطفين لديهم في سجن الأمن المركزي في صنعاء.

وكشفت المنظمة في بيان لها اليوم (الجمعة)، أنها علمت بإقدام مليشيات الحوثي على تعذيب العشرات من السجناء المختطفين بشكل يومي على أيدي المشرفين.

وأكدت أن المليشيات الإرهابية لا تكتفي بالإخفاء القسري وحرمان السجناء من حقوقهم بل تمارس أقبح صور الجرائم من التعذيب البدني والنفسي بطريقة تتناقض مع حقوق الإنسان وانتهاك صريح لنصوص القانون الدولي الإنساني والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

ودعت منظمات حقوق الإنسان إلى القيام بواجبها والوقوف على أوضاع السجناء والرقابة على السجون للقضاء على أي انتهاك لحقوق السجناء وإنسانيتهم، مطالبة المبعوث الأممي مارتن غريفيث بسرعة البت في ملف الأسرى والمختطفين ومحاسبة المتورطين في تعذيب السجناء.

كما طالبت مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالنزول العاجل إلى سجون المليشيا الانقلابية وإنقاذ عشرات الأسرى والمختطفين حيث تمنع المليشيات عنهم الرعاية الطبية والصحية وتمارس ضدهم أبشع الجرائم.