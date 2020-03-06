طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، النظام الإيراني بالتعاون فورا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجددت التأكيد على أن واشنطن ستبقى ملتزمة بمنع طهران من الوصول للسلاح النووي.

وأكدت أن تقارير وكالة الطاقة الذرية الأخيرة حول إيران مقلقة، مشددة اليوم (الجمعة)، على أن أي اتفاق نووي جديد يجب أن يقوم على نظام متين للتحقق والمراقبة، وأنه على المجتمع الدولي الحديث بوضوح وبصوت واحد مع إيران.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، دعا خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الخميس، كل الدول إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية. وقال إن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية يُعد انتهاكاً واضحاً لاتفاقات حظر الانتشار النووي.