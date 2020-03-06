قال المسؤول الأمريكي المكلف بشؤون إيران براين هوك اليوم الخميس إن إيران «كذبت على شعبها» بشأن مدى تفشي فايروس كورونا المستجد، معرباً عن استغرابه رفض طهران المساعدة الأمريكية.

وأوضح هوك لصحافيين خلال زيارة لباريس للتنسيق مع الدول الأوروبية في الملف الإيراني: «إيران كذبت على شعبها حول فايروس كورونا، قالت لهم إنه لا ينبغي القلق منه، لكن في تلك الأثناء كان الفايروس ينتشر في أرجاء إيران».

وأعلنت السلطات الإيرانية أن حصيلة وفيات فايروس كورونا باتت 107، ما يجعل إيران من أكثر الدول تأثراً بالوباء بعد الصين.

وأضاف هوك: «اليوم، ونتيجة سوء إدارة الحكومة وعدم اعتمادها الشفافية مع شعبها، تسجل في إيران واحدة من أسوأ عمليات تفش لفايروس كورونا».

وعرضت الولايات المتحدة، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران منذ أزمة احتجاز الرهائن في سفارتها بعد الثورة العام 1979، المساعدة على إيران لمحاربة انتشار الفايروس، إلا أن طهران رفضت العرض.