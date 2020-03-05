أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (الخميس)، عن تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 107 أشخاص، و3513 إصابة منذ ظهر الوباء بإيران في الـ 19 من فبراير الماضي.فيما أدعى القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» على لسانه اليوم، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يكون هجوما بيولوجيا أمريكيا يستهدف الصين وإيران.وأضاف سلامي: «أزمة كورونا»ستنتهي بنهاية العام الإيراني الجاري، أي يوم الـ20 من مارس الجاري".