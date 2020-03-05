توفي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار أمس (الأربعاء) عن عمر ناهز 100 عام، حسبما أكدت وزارة الخارجية البيروفية.

ولد بيريز دي كوييار في ليما عام 1920 وكان الأمين العام الخامس للأمم المتحدة خلال الفترة من 1982 حتى 1991، بعد مسيرة دبلوماسية طويلة. وقال الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان نشره المتحدث باسمه إنه «شعر بحزن عميق لوفاة سلفه». وأضاف جوتيريش أن فترة ولاية بيريز دي كوييار كأمين عام، شهدت أداء دور حاسم من جانبه في النجاحات الدبلوماسية مثل استقلال ناميبيا واتفاق سلام في السلفادور.