رفض الاتحاد الأوروبي، في بيان لوزراء داخليته، الأربعاء استخدام تركيا الضغط الناتج من المهاجرين لأغراض سياسية.

ودعا وزراء الدول الـ27، خلال اجتماع طارئ، أنقرة إلى «التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق» الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد عام 2016، إثر ازمة الهجرة في 2015.

وأعلن الوزراء عن التضامن مع اليونان وبلغاريا وقبرص والدول الأعضاء، التي قد تتأثر بموجات الهجرة، مع التأكيد على ضبط حدود الاتحاد الأوروبي.

وفي محاولة متكررة، لابتزاز الغرب في نزاعها مع سوريا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح حدود بلاده أمام المهاجرين الموجودين على أراضيها.

واحتشد المهاجرون على الحدود اليونانية التركية منذ أعلن أردوغان أنه لن يتم منع أي مهاجر أو لاجئ من مغادرة تركيا، إذا رغب في ذلك.