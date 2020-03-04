أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسورية جير بيدرسون أن 80 % من النازحين جراء التطورات الأخيرة في سورية هم من الأطفال والنساء، فضلاً عن عمليات التدمير وعدم الاستقرار مما يؤثر بشكل واضح على الاستقرار في المنطقة.

وأشار «بيدرسون» في كلمته أمام اجتماع الدورة 153 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة سلطنة عمان المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم (الأربعاء) إلى ضرورة استئناف العملية السياسية ووقف الحرب والوصول للسلام في سورية بما يوفر الكرامة والمستقبل لكل السوريين، مشيرًا إلى أن الأطراف المعنية لا يعملون مع مجلس الأمن ولا يلتزمون بتعهداتهم، كما أن النظم السوري يقوم بالعديد من الانتهاكات في الأراضي السورية.

وأوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسورية أن القوات التركية قامت بهجوم مباشر في سورية، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية، داعيًا إلى وقف إطلاق نار وهدنة تتوافق مع القرارات الدولية التي تؤكد بمبدأ السيادة السورية وتوفير الأمن للمواطنين.