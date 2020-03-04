هدد نظام الملالي، عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة لمنعهم من التحدث عن القضية. وكشف زوج امرأة قُتلت على متن الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في الثامن من يناير الماضي، أن وزارة الاستخبارات استدعت عائلات وأقارب الضحايا وأبلغتهم بأنهم «ما لم يصمتوا ويكفوا عن التحدث عن المأساة، يجب أن يتحملوا عواقب ذلك».وقُتلت زوجة جواد سليماني، وتدعى الناز نابيئي 31 عاماً، مع 175 شخصاً آخر كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران.وقال جواد، إن السلطات هددت كل من يتقدم بشكوى متصلة بهذه المأساة، مضيفاً: «لقد طلبوا من الأقارب التزام الصمت أو توقُّع عواقب لتصرفاتهم كما حصل مع والد بويا بختياري».وأضاف: «لقد أُجبِر والد أحد الضحايا على المشاركة في مقابلة تلفزيونية، بينما هدد عملاء المخابرات والدة ضحية أخرى. وأكد أنه سيكشف لاحقاً مزيداً من المعلومات حول محن الأقارب.وسبق أن قال جواد في مقابلة سابقة مع شبكة CBC الإخبارية الكندية: «لقد قررت مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن؛ لأنني لم أكن الشخص الذي يقبل أن يذهب إلى مكتبهم ويعتذر عن الانتقادات التي يوجهها؛ لذلك قررت أن أغادر إيران على الفور، وأن أكون صوت الضحايا وعائلاتهم».يذكر أن بويا بختياري شاب قُتل برصاصة في الرأس خلال الاحتجاجات التي عمت إيران في نوفمبر. وبعد أيام من مقتل الشاب، تم اعتقال والديه والعديد من أقربائه بسبب مطالبتهم بمحاسبة قاتليه من عناصر الأمن.