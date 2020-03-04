دعت الحكومة اليمنية الشرعية اليوم (الأربعاء)، الكونغرس إلى تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «‏ندعو البرلمان الأمريكي لتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية، باعتبارها أحد أخطر أذرع إيران في المنطقة، وارتكابها جرائم قتل واختطاف وتشريد لملايين اليمنيين، واستهداف دول الجوار، وزراعة ونشر الألغام البحرية، وإطلاق الزوارق المفخخة، لتهديد خطوط الملاحة الدولية». وأضاف: «‏نؤكد على محورية الدور الذي لعبته إدارة البيت الأبيض في تحجيم الطموحات التوسعية لإيران في الشرق الأوسط، ولجم مليشياتها الطائفية، والحد من مخاطرها الإرهابية». وشدد الإرياني على أهمية مواصلة الضغط السياسي والاقتصادي على نظام طهران للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم. ونشر وزير الإعلام اليمني مع تغريداته مقطع فيديو، تضمن تعقيب عضو الكونغرس الأمريكي آدم دانييل كينزينجر، خلال جلسة استماع لوزير الخارجية مايك بومبيو، في لجنة الشؤون الخارجية يوم الجمعة الماضي، معتبرا أن «التعقيب وضع النقاط على الحروف وكشف الدور الإيراني التخريبي في المنطقة، ودعمها المليشيات الطائفية في العراق وسورية ولبنان واليمن».