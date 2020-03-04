منعت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) المواطنين القطريين من دخول أراضيها، بمن فيهم أولئك الذين لديهم إقامة وسط مخاوف من انتشار فايروس كورونا.

وقال المتحدث باسم رئاسة الحكومة المصرية نادر سعد: «في ضوء ما قررته دولة قطر من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر»، مؤكداً أن القرار سيطبق اعتباراً من الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وكانت قطر حظرت دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذلك المسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في قطر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حرص حكومته على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فايروس كورونا المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.

وقال مدبولي أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم: «أكدنا من قبل، لن نخفي شيئاً، وليس لنا مصلحة في إخفاء أي معلومة، فالحكومة تُطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفايروس العالمي».

من جهته، عرض وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة الجهود التي تتم للكشف على الوافدين من مُختلف البُلدان من خلال أطقم الحجر الصحي والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح أن الوزارة منذ ظهور الفايروس وضعت في مقدمة أولوياتها الاهتمام برفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة، وكذلك الاهتمام بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين لطبيعة عملهم الخاصة والركاب والمسافرين من مختلف أنحاء العالم عبر المطارات المصرية.