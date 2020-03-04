فيما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة فايروس كورونا في إيران إلغاء صلاة الجمعة في جميع المدن بعد غد، اعترف رئيس النظام حسن روحاني اليوم (الأربعاء)، بتفشي فايروس كورونا في كل الأقاليم تقريبا. وذكر الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، نقلا عن روحاني، قوله: «هذا المرض واسع الانتشار، لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هو مرض عالمي». وكشف موقع «إيران واير»، اليوم، إصابة نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بفايروس كورونا وإخضاعه للعلاج من قبل فريق طبي بعد نقله إلى الحجر الصحي، وكان قد أعلن في وقت سابق إصابة وزير الصناعة رضا رحماني بالفايروس، ولا يزال تحت الرعاية المركزية.

ويفيد آخر إحصاء صادر عن وزارة الصحة الإيرانية بتسجيل 586 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفايروس في إيران إلى 2922 وعدد المتوفين إلى 92 وعدد المتعافين إلى 552 حالة مؤكدة. وطالبت وزارة الصحة الإيرانية المواطنين بإلغاء مجالس الفرح والعزاء والاجتماعات العائلية، منوهة بأن فايروس كورونا لا أجنحة له ليطير ويصيب الناس، بل الناس ينقلونه بين بعضهم.