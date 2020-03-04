أحبطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس (الثلاثاء) عملية إرهابية وشيكة كانت تستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب جنوب شرق ميناء نشطون التابعة لمحافظة المهرة اليمنية.

وأعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب وبمسافة 90 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء (نشطون) اليمني.

وقال المالكي: حاولت أمس (الثلاثاء) 4 زوارق مهاجمة ناقلة النفط أثناء إبحارها باتجاه خليج عدن وتفجيرها بأحد هذه الزوارق المسيرة التي يتم التحكم بها من بُعد، مضيفاً: التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً إستراتيجياً للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن امتداداً لبحر العرب ومضيق هرمز.

وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية.

ودعت قيادة القوات المشتركة للتحالف الشركاء الدوليين إلى توحيد وتكاتف الجهود الدولية لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.