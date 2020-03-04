قتل 9 من عناصر قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها اليوم (الأربعاء) بفعل هجمات جوية لطائرات تركية بدون طيار على مواقع ونقاط بمدينة سراقب السورية وريفها بشرق محافظة إدلب السورية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن الشرطة الروسية انسحبت من مدينة سراقب السورية بعد دخولها أمس (الثلاثاء) وأن الروس احتجوا على استهداف القوات التركية في محيط سراقب من قبل المليشيات الموالية للنظام، حيث يرجح أن الذين استهدفوا القوات التركية بالأمس كانوا من جنسيات إيرانية أو من «حزب الله» اللبناني الإرهابي.