نفذت القوات الأمريكية في أفغانستان ضربة جوية دفاعية دعماً لقوات الأمن الأفغانية في مقاطعة هلماند جنوبي البلاد اليوم (الأربعاء)، وهى أول ضربة بعد توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.

وكتب الكولونيل سوني ليجيت المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان على حسابه في تويتر، أن الضربة الجوية نفذت ضد مقاتلي طالبان في منطقة نهار السراج بعد الهجوم الذي نفذته الحركة ضد نقطة تفتيش أمنية وأسفر عن مقتل 20 جندياً أفغانياً.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية نصرت رحيمي اليوم، أن القوات الأفغانية قامت بتصفية 17 مسلحاً من حركة طالبان، وجرحت نحو 11 آخرين، خلال الساعات القليلة الماضية.