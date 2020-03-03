لا يزال النظام التركي يتخبط في إطار الترويج الإعلامي للعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمال غربي سوريا، ودعم الجنود الأتراك.

حيث نشرت صحيفة يني شفق التركية المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيديو للمسؤول الشرعي السابق في هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) عبد الله المحيسني يخاطب الشعب التركي مناشدا القوات التركية بدعم أدلب.

وقال عبد الله، الذي يشغل منصب القاضي الشرعي في جيش الفتح: «النساء تقتل. الأطفال يدفنون أحياء. منارات المسلمين تدمر. الشعب السوري ينادي. يا أحفاد العثمانيين أنتم أقرب الناس لهم»!

يذكر أن عبدالله المحيسني مصنف إرهابياً على قائمة الخزانة الأمريكية. وكانت لديه العديد من الخطب التكفيرية المتطرفة خلال الحرب السورية.

وتنقل بين صفوف النصرة وهيئة تحرير الشام لاحقاً، ومن ثم جيش الفتح.

وعرف عن المحيسني دوره في ضم المقاتلين الإرهابيين إلى جبهة النصرة سابقاً (فرع تنظيم القاعدة في سورية)، فكان بين فترة وأخرى يظهر وهو يعدهم بالحور العين والنصر المؤزر، مشجعاً إياهم على الانضمام إلى جبهة النصرة.