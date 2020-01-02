أكّدت مصادر إيرانية اليوم (الخميس)، أن لاعب المصارعة الأوليمبي نوید زنجنه (وزن 74 كيلوغراماً)، هاجر إلى كندا وسيدخل حلبة المصارعة بعد ذلك تحت العلم الكندي.

وأفادت مصادر مختلفة، بأن نوید زنجنه لاعب المنتخب الأوليمبي الإيراني للمصارعة الحرة وحامل الميدالية البرونزية للمنتخبات الأولمبية العالمیة والآسیویة، هاجر بعد إطلاق سراحه إثر اعتقاله خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في مختلف المدن الإيرانية، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني للأسعار.

يشار إلى أن نوید زنجنه نُقل إلى المستشفى بعد إصابته برصاص قوات الأمن في طهران 16 نوفمبر الماضي، ولم ترد أي أنباء عنه حتى إطلاق سراحه.

وبعد الإفراج عن نوید زنجنه، وفي الوقت الذي کان قد وقع عقداً مع نادي أترك خراسان، منعه مسؤولو النادي من المشاركة في كأس أندیة العالم وأنهوا عقده من جانب واحد.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال احتجاجات نوفمبر الماضي، وبالإضافة إلى نوید زنجنه، تم إلقاء القبض على المصارعة الحاصلة علی ميدالية لفريق المصارعة النسائية الإيراني معصومة سليماني في مدینة خرم آباد، واحتُجزت لمدة شهر تقريباً في السجن المركزي بمحافظة لرستان.