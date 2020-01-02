نفى مصدر في القصر الرئاسي اللبناني اليوم (الخميس) أن يكون الرئيس ميشال عون التقى رجل الأعمال الهارب كارلوس غصن، الذي يحمل جنسيات عدة، بعد وصوله إلى بيروت إثر فراره من اليابان، إذ كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية.

ووصل غصن (الاثنين) إلى بيروت، على متن طائرة تركية خاصة، مستخدماً جواز سفر فرنسي وبطاقة الهوية اللبنانية، في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو، فيما اعتبرت السلطات اللبنانية (الثلاثاء) أنه دخل البلاد «بصورة شرعية»، ولا شيء يستدعي ملاحقته.

ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، في تطور فاجأ أيضا على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، بينما تعهد في أول تعليق له، بالتحدثّ بـ«حرية» إلى وسائل الإعلام، بدءاً من الأسبوع القادم.

وفي السياق، تسلّمت السلطات اللبنانية من الإنتربول «النشرة الحمراء» المتعلقة بكارلوس غصن، وفق ما أعلنت وزارة العدل اليوم، وذلك بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرّب ضريبي.

وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أنّ «النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بـ«النشرة الحمراء» من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن».