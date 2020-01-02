أبلغ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، برغبة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة بتعيينه وزيراً للخارجية مع انتهاء فترة عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، أشاد الأمير سلمان بن حمد -لدى لقائه الزياني اليوم في قصر القضيبية اليوم (الخميس)- بجهود الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، مثنياً على ما حققه الدكتور الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.

كما أشاد ولي عهد البحرين بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات المحلية والدولية، متمنياً للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة التوفيق في مهماته القادمة بتعيينه مستشار ملك البلاد للشؤون الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية وشكره وتقديره لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وما يبديه من اهتمام بتطوير علاقات التعاون مع دول الخليج العربية بما يحقق الازدهار والتقدم.