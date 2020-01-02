عبارات مسيئة للإسلام قرب مسجد جنوب لندن

تبحث شرطة لندن عن مرتكبي جريمة رسم شعارات معادية للإسلام على مبنى بالقرب من مسجد في جنوب لندن أمس (الأربعاء).

واشارت وكالة «بي بي سي» البريطانية إلى أن تلك العبارات كانت على أحد الجدران بالقرب من مركز نورث بريكستون الثقافي الإسلامي في شارع بريكستون في نحو الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وقالت شرطة العاصمة إنها تعمل مع مجلس لامبيث لإزالة «التصريحات المسيئة» من المبنى في أقرب وقت ممكن. وستفتح تحقيقاً عن مرتكبي ذلك العمل المشين.

من جهته، عبر عمدة لندن «صادق خان» عن شعوره «بالاشمئزاز» من تلك الرسوم الجدارية التي تأتي بعد أيام من إلقاء الرموز المعادية للسامية عبر العديد من المتاجر وكنيس يهودي في شمال لندن.

وصرح عمدة لندن في تغريدة له على تويتر قائلاً: «اسمحوا لي أن أكون واضحا، التعصب عمل جبان وسيواجه المجرمون القوة الكاملة للقانون».