قتل جنديان هنديان أمس (الأربعاء) في تبادل إطلاق نار مع عناصر مسلحة عند الحدود الفاصلة بين الهند وباكستان ضمن منطقة كشمير المتنازع عليها، بحسب ما أعلنت السلطات. وقتل الجنديان خلال عملية كانت تهدف إلى توقيف باكستانيين يحاولون التسلل إلى الهند عبر الحدود، وفق ما نقلت وكالة «برس تراست اوف انديا» عن مسؤولين. وأعلن المتحدث باسم الجيش ديفندر اناند، في بيان، أنّ العملية مستمرة.وتتنازع الهند وباكستان منذ عام 1947 كشمير المقسمة بين الطرفين، وهو نزاع أدى إلى ظهور نزعة انفصالية ضمن المنطقة التي تسيطر عليها الهند.