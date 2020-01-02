أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أمس (الأربعاء)، أن فرنسا تدين «بشدة» هجوم آلاف المتظاهرين المؤيدين لإيران على السفارة الأمريكية في بغداد، معربةً عن «تضامنها التام» مع الولايات المتحدة.وقالت الوزيرة من مضيق هرمز حيث قضت ليلة رأس السنة إلى جانب طاقم فرقاطة كوربيه الفرنسية: «تدين فرنسا بشدة الهجمات ضد مواقع التحالف الدولي في العراق ومحاولات اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد».